Covid | continua il calo dell’incidenza Giù anche Rt e tasso di occupazione delle terapie intensive Tre le regioni a rischio moderato

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Secondo i dati dell’ultimo monitoraggio della Cabina di Regia di Iss e ministero della Salute (qui il video della conferenza stampa), nel periodo dall’8 al 14 ottobre è in diminuzione l’incidenza settimanale a livello nazionale: 29 per 100.000 abitanti rispetto ai 34 dal primo al 7 ottobre. L’incidenza si trova al di sotto della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento ovvero sull’identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti. Nel periodo 22 settembre-5 ottobre, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,85 (range 0,82 – 0,87), al di sotto della soglia epidemica e in leggero aumento rispetto alla settimana precedente. L’indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è pari a Rt=0,83 (0,78-0,88). Ildi ...

reportrai3 : I vaccini anti-Covid dovevano portarci fuori dalla pandemia. Eppure il virus continua a correre. Colpa della varian… - Agenzia_Italia : Continua la frenata della vaccinazioni nonostante il green pass - Agenzia_Ansa : Draghi: 'La pandemia è finalmente sotto controllo in molte parti del mondo grazie alla campagne di vaccinazione eff… - fcolarieti : Covid, continua il calo dell'incidenza. Giù anche Rt e tasso di occupazione delle terapie intensive. Tre le regioni…

... si è tenuto Bologna contro il Green pass e con ripetuti attacchi al vaccino anti. La scena ... Perchè non dobbiamo fare questo vaccino? Quale motivo c'è -l'anziano - se tutto il mondo è ...Sono 2.732 i nuovi casi dinelle ultime 24 ore su 506.043 tamponi, secondo l'ultimo ...la discesa dei ricoveri, 34 in meno nei reparti ordinari e due in meno nelle terapie intensive. ...Secondo i dati dell'ultimo monitoraggio della Cabina di Regia di Iss e ministero della Salute (qui il video della conferenza stampa), nel periodo dall’8 ...Sono 181 i nuovi casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia. Nel bollettino diffuso dal ministero della Salute sono 183, ma nelle note la Regione precisa che due sono dei mesi scorsi. 15.