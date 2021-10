Covid, Bassetti: 'Fine restrizioni possibile da inizio anno. Terza dose? La farò nelle prossime settimane' (Di venerdì 15 ottobre 2021) direttore Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha fatto il punto sull'andamento della pandemia da in Italia. Secondo Bassetti, se ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) direttore Clinica Malattie Infettive Policlinico San Martino di Genova, ospite di Un Giorno da Pecora su Rai Radio1, ha fatto il punto sull'andamento della pandemia da in Italia. Secondo, se ...

Advertising

Elena52111071 : @WilmerBergamo @michelafedri @StufaMarcia1 tu credi a bassetti e pregliaso il dott corr da big far .le pers li han… - Claudie9223 : RT @GiocatriceP: @Claudie9223 C'è #Bassetti o #pregliasco che mi sanno spiegare ? - GiocatriceP : RT @GiocatriceP: @Claudie9223 C'è #Bassetti o #pregliasco che mi sanno spiegare ? - GiocatriceP : @Claudie9223 C'è #Bassetti o #pregliasco che mi sanno spiegare ? - albo_interista : RT @BMastrotta: Il greenpass non è una misura sanitaria e l'hanno detto Brunetta, Pregliasco e Bassetti. È solo un metodo subdolo per far s… -