Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovi Bollettino coronavirus Lombardia, dati 15 ottobre/ Solo 54 pazienti in T.I. ... a cominciare da quelli di Milano, dove i contagiati sono stati in totale 100, con Bergamo e Brescia a quota 37, e Mantova con altri 36 nuovi casi. Vaccino non riduce sintomi long Covid/ Studio: ...

Covid: 88 nuovi casi in Alto Adige Sono 88 i nuovi casi covid in Alto Adige e 96 i guariti. Sono risultati positivi 46 di 867 tamponi pcr e 42 di 13598 test antigenici. La situazione negli ospedali è stabile, anche se un paziente dal reparto ...

Coronavirus, 2.668 nuovi casi con 324.614 tamponi e 40 morti Rai News Coronavirus: diminuisce l’incidenza settimanale dei contagi Lo rileva la cabina di regia Iss. Rt in lieve aumento, a 0,85. Le Regioni a rischio moderato scendono da 4 a 3: Marche, Molise e Valle d'Aosta. Rischio basso per le altre ...

Coronavirus: in Toscana 230 nuovi positivi, 283 guarigioni e 3 decessi In Toscana, da inizio epidemia, salgono a 285.429 i casi di positività al Coronavirus, 230 in più rispetto a ieri (219 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico). I nuovi casi s ...

