Covid | 279 nuovi casi su 22 541 tamponi Registrati 3 decessi

Sono 279 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall'analisi di 22.541 test. I nuovi decessi Registrati sono 3. In Campania sono 16 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 189 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza. Lo rende noto l'Unità di Crisi regionale della Campania per la realizzazione di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

