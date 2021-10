“Cotto e Mangiato”: sfogliette frutta secca e miele (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di Cotto e Mangiato, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto veloce e goloso, da preparare all’ultimo minuto. Ecco le sfogliette frutta secca e miele. Cotte e mangiate! Ingredienti 1 rotolo di sfoglia rettangolare, miele, frutta secca mista Procedimento Stendiamo il rotolo di pasta sfoglia rettangolare già pronta sul piano, quindi ne spalmiamo la superficie con abbondante miele, lasciando puliti i bordi. A questo punto, tagliamo il rettangolo di sfoglia a metà ed ogni metà in 4 parti uguali: otterremo 8 rettangoli. Tritiamo grossolanamente un mix di frutta secca (mandorle, nocciole, anacardi, noci, ... Leggi su fattidigossip (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tessa Gelisio, all’interno della puntata odierna di, la rubrica culinaria di Studio Aperto, ci ha preparato un dolcetto veloce e goloso, da preparare all’ultimo minuto. Ecco le. Cotte e mangiate! Ingredienti 1 rotolo di sfoglia rettangolare,mista Procedimento Stendiamo il rotolo di pasta sfoglia rettangolare già pronta sul piano, quindi ne spalmiamo la superficie con abbondante, lasciando puliti i bordi. A questo punto, tagliamo il rettangolo di sfoglia a metà ed ogni metà in 4 parti uguali: otterremo 8 rettangoli. Tritiamo grossolanamente un mix di(mandorle, nocciole, anacardi, noci, ...

Advertising

AnnaP1953 : RT @65_virna: 'IL VACCINO NON È GRATUITO e l'ho pagato anche a lei Si legga la costituzione Faraone Fare i conti sulla pelle degli altri m… - rscalt76 : RT @65_virna: 'IL VACCINO NON È GRATUITO e l'ho pagato anche a lei Si legga la costituzione Faraone Fare i conti sulla pelle degli altri m… - Enzaedma60 : RT @65_virna: 'IL VACCINO NON È GRATUITO e l'ho pagato anche a lei Si legga la costituzione Faraone Fare i conti sulla pelle degli altri m… - lpisanu1908 : RT @65_virna: 'IL VACCINO NON È GRATUITO e l'ho pagato anche a lei Si legga la costituzione Faraone Fare i conti sulla pelle degli altri m… - filippo95239679 : RT @65_virna: 'IL VACCINO NON È GRATUITO e l'ho pagato anche a lei Si legga la costituzione Faraone Fare i conti sulla pelle degli altri m… -