Cotto e Mangiato ricetta del 15 ottobre: sfogliette miele e frutta secca

La ricetta Per gli ingredienti avrai semplicemente bisogno di: 1 sfoglia miele abbondante frutta secca Procedimento Aprire la sfoglia e cospargere di miele abbondante. Poi dividere in otto strisce uguali e versare sopra la frutta secca precedentemente frantumata grossolanamente. A questo punto chiudi a fagotto ognuna delle strisce e inforna a 200 gradi per circa 30 minuti. Una volta sfornato altra spennellata di miele e poi servi caldo.

