Così l’Ue ha cambiato approccio con la Cina. Gentiloni alla Brookings (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi l’Unione europea “pretende un atteggiamento diverso dalle autorità cinesi” rispetto a 5 anni fa. A spiegarlo è Paolo Gentiloni, commissario europeo all’Economia, partecipando a un dibattito organizzato dalla Brookings Institution, think tank americano presieduto dal generale quattro stelle in pensione John Allen e di cui lo stesso ex presidente del Consiglio italiano è distinguished fellow del programma Foreign Policy, in aspettativa da quando è entrato nella squadra di Ursula von der Leyen. A dialogare nel corso dell’evento virtuale dedicato alla ripresa europea e ai rapporti transatlantici con il commissario Gentiloni, impegnato negli Stati Uniti in una serie di riunioni di Banca mondiale, Fondo Monetario internazionale, G20 e G7, c’erano tre figure di punta della Brookings: ... Leggi su formiche (Di venerdì 15 ottobre 2021) Oggi l’Unione europea “pretende un atteggiamento diverso dalle autorità cinesi” rispetto a 5 anni fa. A spiegarlo è Paolo, commissario europeo all’Economia, partecipando a un dibattito organizzato dInstitution, think tank americano presieduto dal generale quattro stelle in pensione John Allen e di cui lo stesso ex presidente del Consiglio italiano è distinguished fellow del programma Foreign Policy, in aspettativa da quando è entrato nella squadra di Ursula von der Leyen. A dialogare nel corso dell’evento virtuale dedicatoripresa europea e ai rapporti transatlantici con il commissario, impegnato negli Stati Uniti in una serie di riunioni di Banca mondiale, Fondo Monetario internazionale, G20 e G7, c’erano tre figure di punta della: ...

