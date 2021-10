Cos’è e come funziona Serially, la nuova piattaforma gratuita di serie TV (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il mercato delle serie Tv in streaming è ormai saturo? Non lo pensano sicuramente i fondatori di Serially, la piattaforma AVOD (Advertising Video on Demand ) presentata ieri in una conferenza stampa a Milano. Disponibile da oggi sul sito web, potrà essere utilizzata anche su iOS e Apple TV dal 21 ottobre, mentre dal 28 ottobre prenderà il via sui dispositivi Android. Nei prossimi mesi verrà annunciata anche la disponibilità per smart TV. Serially è nata dall’idea di due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, che hanno scommesso sulla scelta dell’advertising on demand basandosi su ricerche di mercato nelle quali si evidenzia che la maggior parte del pubblico (il 70%) è disposta ad interrompere la visione con alcuni spot per poter vedere serie TV gratuitamente. La ... Leggi su wired (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il mercato delleTv in streaming è ormai saturo? Non lo pensano sicuramente i fondatori di, laAVOD (Advertising Video on Demand ) presentata ieri in una conferenza stampa a Milano. Disponibile da oggi sul sito web, potrà essere utilizzata anche su iOS e Apple TV dal 21 ottobre, mentre dal 28 ottobre prenderà il via sui dispositivi Android. Nei prossimi mesi verrà annunciata anche la disponibilità per smart TV.è nata dall’idea di due imprenditori italiani, Alessandro Mandelli e Massimo Vimini, che hanno scommesso sulla scelta dell’advertising on demand basandosi su ricerche di mercato nelle quali si evidenzia che la maggior parte del pubblico (il 70%) è disposta ad interrompere la visione con alcuni spot per poter vedereTVmente. La ...

Advertising

COEZMUSIC : Io non lo so cos’è che non va in me stasera. È come se si fosse rotta la città. - ilmilanesenews : Nel capoluogo lombardo, da sabato 22 a domenica 31 ottobre arriva la Milano Restaurant Week. Cos’è l’iniziativa e c… - FabioBresciaTwi : @Cartabellotta Certo, anche chi protesta sa cos’è la democrazia. Mica come voi naziskin. - G_DiVittorio : ???? ???????????? ?????????? ???????????? ???????????? ???? ?????????? ???????????? ?? ???? ???????????????? ???? ?????????????? nel video come gestire la posizione e le no… - janealmare : @break_chainz Ma l'ultima cos'è? Tipo l'infinito o un simbolo alieno, come la chiamiamo? -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è come Dora e la lotta alla bulimia: «La mia arte è nata così». Opere e dignità del corpo Buone Notizie