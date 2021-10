Corvette Stingray - Prezzi da sportiva, look da supercar: abbiamo guidato "l'europea" - VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è un prima e un dopo. E quel momento di passaggio è lei, nome in codice C8. Colpita e affondata? No, risorta. La Corvette, a 67 anni dalla sua nascita, sposta il motore dal cofano anteriore a quello posteriore e si reincarna in un corpo nuovo, per giocare un altro campionato. L'avevamo guidata a febbraio dell'anno scorso a casa sua, in America, ma ora abbiamo fatto i primi chilometri sulle strade del Vecchio Continente. E qui, in Europa, viene fuori ancora più vigoroso il suo standing da supercar. La nuova e rivoluzionaria Corvette è disponibile anche in Italia, a un prezzo che non ha eguali se consideriamo l'architettura, il motore e i cavalli (482) che propone: la coupé parte da 90.100 euro, la spider da 96.760. Tutt'altro che estrema. Il colpo d'occhio è di quelli giusti: bassa, affilata, spigolosa, scenica come ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 ottobre 2021) C'è un prima e un dopo. E quel momento di passaggio è lei, nome in codice C8. Colpita e affondata? No, risorta. La, a 67 anni dalla sua nascita, sposta il motore dal cofano anteriore a quello posteriore e si reincarna in un corpo nuovo, per giocare un altro campionato. L'avevamo guidata a febbraio dell'anno scorso a casa sua, in America, ma orafatto i primi chilometri sulle strade del Vecchio Continente. E qui, in Europa, viene fuori ancora più vigoroso il suo standing da. La nuova e rivoluzionariaè disponibile anche in Italia, a un prezzo che non ha eguali se consideriamo l'architettura, il motore e i cavalli (482) che propone: la coupé parte da 90.100 euro, la spider da 96.760. Tutt'altro che estrema. Il colpo d'occhio è di quelli giusti: bassa, affilata, spigolosa, scenica come ...

Ultime Notizie dalla rete : Corvette Stingray Chevrolet Corvette C8 Stingray 2022: il prezzo per il mercato italiano La Chevrolet Corvette C8 Stingray 2022 ha un motore 6.2 V8 in grado di erogare un potenza massima di 489 CV, scattare da da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e toccare una velocità di punta di 296 km/h . I prezzi ...

Corvette: in Europa ora con motore centrale Le nuove Corvette Stingray coupé e convertibile seguono questa impostazione con il tetto apribile della Coupé e l'hardtop della Convertibile, realizzate per la prima volta con il motore in posizione ...

Corvette Stingray, la prova

Corvette: in Europa ora con motore centrale L’iconica Chevrolet Corvette, vettura sportiva d’Oltreoceano, arriva in Europa nella versione Stingray con motore in posizione centrale. Le versioni Coupé e Convertible offriranno anche il volante a d ...

