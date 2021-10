Corteo 'no green pass' a Messina, in 300 in piazza (Di venerdì 15 ottobre 2021) Solo a Messina i non vaccinati, sprovvisti quindi di green pass sono 12 mila. A piazza Antonello e poi a piazza Municipio circa 300 manifestanti. Tra di loro docenti universitari studenti e lavoratori:... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 15 ottobre 2021) Solo ai non vaccinati, sprovvisti quindi disono 12 mila. AAntonello e poi aMunicipio circa 300 manifestanti. Tra di loro docenti universitari studenti e lavoratori:...

