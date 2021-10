CorSport: Milan, Ibra torna in panchina, ma probabilmente Pioli lo preserverà per il Porto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il Milan recupera Ibrahimovic. Lo svedese è tornato a lavorare in gruppo dopo più di un mese di stop e domani, contro il Verona, sarà in panchina. Ma il Corriere dello Sport scrive che con ogni probabilità Pioli lo preserverà per la Champions. “A questo punto, si candida per la convocazione e quindi per un posto in panchina domani con il Verona. Meglio non dare tutto per certo e scontato. Oggi, infatti, andranno verificate le risposte del suo fisico dopo un lavoro più intenso. Dal centro sportivo rossonero, però, trapela fiducia”. Come dicevamo, non è detto che il ritorno in panchina significhi che sarà impiegato in campo. Ibra e il Milan intendono procedere con cautela. “Si procederà con calma. E significa anche che è ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilrecuperahimovic. Lo svedese èto a lavorare in gruppo dopo più di un mese di stop e domani, contro il Verona, sarà in. Ma il Corriere dello Sport scrive che con ogni probabilitàloper la Champions. “A questo punto, si candida per la convocazione e quindi per un posto indomani con il Verona. Meglio non dare tutto per certo e scontato. Oggi, infatti, andranno verificate le risposte del suo fisico dopo un lavoro più intenso. Dal centro sportivo rossonero, però, trapela fiducia”. Come dicevamo, non è detto che il ritorno insignifichi che sarà impiegato in campo.e ilintendono procedere con cautela. “Si procederà con calma. E significa anche che è ...

Advertising

capuanogio : ?? Sul #CorSport durissimo attacco di #Raiola al #Milan dopo i fischi a #Donnarumma. Anche contraddittorio, perché… - napolista : CorSport: #Milan, #Ibra torna in panchina, ma probabilmente Pioli lo preserverà per il Porto Lo svedese e il club… - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: (#Lippi - #Corsport) 'Scudetto? Napoli, Inter e anche il Milan, però la #Juventus di sicuro farà qualcosa sul mercato' ?? - Domenico1oo777 : RT @mirkonicolino: (#Lippi - #Corsport) 'Scudetto? Napoli, Inter e anche il Milan, però la #Juventus di sicuro farà qualcosa sul mercato' ?? - CorSport : #Ibrahimovic finalmente in gruppo: pronto per Milan-Verona? -