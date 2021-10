Coronavirus, venerdì 15 ottobre: sono 348 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Oggi nel Lazio su 15282 tamponi molecolari e 24197 tamponi antigenici per un totale di 39479 tamponi, si registrano 348 nuovi casi positivi (+73), 7 i decessi (+4), 294 i ricoverati (-11), 50 le terapie intensive ( = ) e 308 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 172”. Così l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato. Asl Roma: 1 47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 2: 90 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 3: 35 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Roma – “Oggi nelsu 15282 tamponi molecolari e 24197 tamponi antigenici per un totale di 39479 tamponi, si registrano 348casi positivi (+73), 7 i decessi (+4), 294 i ricoverati (-11), 50 le terapie intensive ( = ) e 308 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,8%. I casi a Roma cittàa quota 172”. Così l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Asl Roma: 1 47casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso. Asl Roma 2: 90casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi. Asl Roma 3: 35casi nelle ultime 24h e si tratta di casi ...

sole24ore : #Greenpass obbligatorio. #Inps, certificati malattia +23% su venerdì scorso @sole24ore - gabrielbosc : RT @sole24ore: #Greenpass obbligatorio. #Inps, certificati malattia +23% su venerdì scorso @sole24ore - EmMicucci : #Coronavirus #Lazio +1.329 nuovi contagi e +28 morti in una settimana, rispetto a venerdì scorso - PaoloBricco : RT @sole24ore: #Greenpass obbligatorio. #Inps, certificati malattia +23% su venerdì scorso @sole24ore - mattinodipadova : Corteo con tutte le associazioni della variegata galassia no vax e no green pass a Mestre venerdì 15 ottobre, in oc… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus venerdì Covid Italia e Lombardia, bollettino di oggi 15 ottobre Quella di oggi è la giornata delle grandi proteste per il green pass . Da oggi venerdì 15 ottobre, infatti, diventa obbligatorio esibire la certificazione sui luoghi di lavoro e ...da coronavirus. ...

Coronavirus, torna a 38 il numero dei ricoveri. Una persona in più anche in intensiva Guardando agli altri dati riportati nella dashboard aggiornata a venerdì 15 ottobre, i casi complessivi hanno raggiunto quota 64.231 da inizio pandemia, le guarigioni sono state invece 62.195 mentre ...

Covid Campania, 279 contagi e 3 morti: bollettino di venerdì 15 ottobre 2021 Fanpage.it Quella di oggi è la giornata delle grandi proteste per il green pass . Da oggi15 ottobre, infatti, diventa obbligatorio esibire la certificazione sui luoghi di lavoro e ...da. ...Guardando agli altri dati riportati nella dashboard aggiornata a15 ottobre, i casi complessivi hanno raggiunto quota 64.231 da inizio pandemia, le guarigioni sono state invece 62.195 mentre ...