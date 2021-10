Coronavirus Sicilia, bollettino 15 ottobre: sono 181 i nuovi casi nell’isola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il bollettino completo relativo all'emergenza epidemiologica da Coronavirus in Sicilia, aggiornato a venerdì 15 ottobre 2021 Leggi su mediagol (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilcompleto relativo all'emergenza epidemiologica dain, aggiornato a venerdì 152021

Advertising

Mediagol : Coronavirus Sicilia, bollettino 15 ottobre: sono 181 i nuovi casi nell’isola - RisolutoOnline : Indice di positività e ricoveri in calo in Sicilia - PalermoToday : Coronavirus, in Sicilia nuovi casi in calo: nelle ultime 24 ore quasi mille guariti - enzo_sicilia : RT @DavidPuente: Con questo mi fermo - ag_notizie : Coronavirus: in Sicilia 181 casi (27 in provincia), nelle ultime 24 ore quasi mille guariti -