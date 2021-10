Coronavirus, salgono i casi nel Lazio (172 a Roma), 7 i morti. Ecco il bollettino delle Asl (Di venerdì 15 ottobre 2021) Su 15282 tamponi molecolari e 24197 tamponi antigenici (per un totale di 39479 tamponi) nelle ultime 24 ore nel Lazio si sono registrati 348 nuovi casi positivi (+73), 7 i decessi (+4), 294 i ricoverati (-11), 50 le terapie intensive ( = ) e 308 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,8%. I casi a Roma città sono a quota 172. RT e incidenza sono in calo, rischio basso. Per la campagna vaccinale il 90% della popoLazione adulta e oltre 84% di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale. Il Lazio presenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa” – ha dichiarato l’assessore D’Amato. Coronavirus, la situazione nelle Asl Asl Roma 1: 47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Su 15282 tamponi molecolari e 24197 tamponi antigenici (per un totale di 39479 tamponi) nelle ultime 24 ore nelsi sono registrati 348 nuovipositivi (+73), 7 i decessi (+4), 294 i ricoverati (-11), 50 le terapie intensive ( = ) e 308 i guariti. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,8%. Icittà sono a quota 172. RT e incidenza sono in calo, rischio basso. Per la campagna vaccinale il 90% della popone adulta e oltre 84% di over 12 hanno concluso il percorso vaccinale. Ilpresenta tassi di copertura vaccinale tra i più alti in Europa” – ha dichiarato l’assessore D’Amato., la situazione nelle Asl Asl1: 47 nuovinelle ultime 24h e si tratta diisolati a ...

notizieoggi24 : Coronavirus nel mondo oggi 15 ottobre, salgono i casi in Regno Unito - castelbolognese : Aggiornamento #Coronavirus Giovedì 14 Ottobre 5 nuovi casi a #CastelBolognese. In Provincia 41, in Regione 196. A C… - aostasera : Coronavirus: salgono a tre i ricoverati al Parini - News_24it : LATINA – Sono 42 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in provincia di Latina. Numeri in leggera ris… - notizieoggi24 : Coronavirus nel mondo oggi 14 ottobre, salgono i casi in Francia -