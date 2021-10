Coronavirus, record di tamponi con l’obbligo del Green pass: più di mezzo milione. 42 morti in 24 ore (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il bollettino del 15 ottobre 2021 I morti causati dal Coronavirus, nell’ultima giornata, sono stati 42. Ieri, invece, i decessi segnalati nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute erano stati 40. In totale, dall’inizio della pandemia, le vittime del Sars-CoV-2 in Italia sono state 131.503. Nelle ultime 24 ore, poi, sono stati registrati 2.732 casi, più dei 2.668 individuati il 14 ottobre. Complessivamente, da quando è cominciato il monitoraggio, le positività nel Paese sono state 4.712.482. La situazione negli ospedali Delle 78.522 persone attualmente infette, 2.445 sono ricoverate nelle aree mediche Covid (ieri erano 2.479), mentre 357 si trovano nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 359). Nelle ultime 24 ore, sono stati 20 i nuovi ingressi in rianimazione, meno dei 22 del giorno ... Leggi su open.online (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il bollettino del 15 ottobre 2021 Icausati dal, nell’ultima giornata, sono stati 42. Ieri, invece, i decessi segnalati nel bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute erano stati 40. In totale, dall’inizio della pandemia, le vittime del Sars-CoV-2 in Italia sono state 131.503. Nelle ultime 24 ore, poi, sono stati registrati 2.732 casi, più dei 2.668 individuati il 14 ottobre. Complessivamente, da quando è cominciato il monitoraggio, le positività nel Paese sono state 4.712.482. La situazione negli ospedali Delle 78.522 persone attualmente infette, 2.445 sono ricoverate nelle aree mediche Covid (ieri erano 2.479), mentre 357 si trovano nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 359). Nelle ultime 24 ore, sono stati 20 i nuovi ingressi in rianimazione, meno dei 22 del giorno ...

