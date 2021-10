Coronavirus, lieve aumento dei contagi. Brusaferro: incidenza casi in Italia più contenuta d’Europa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore si registra un leggero innalzamento della curva epidemica. In cifre, sono numeri che, se rapportati ai positivi della settimana appena trascorsa, rassicurano. Infatti, non superano le 3.000 unità. Rimane contenuta la pressione ospedaliera, con i numero degli ingressi in terapia intensiva e i ricoveri nella media. Stabile il numero dei decessi. In cifre, sono 2.732 i nuovi positivi, rispetto ai 2.668 di ieri. I tamponi processati sono 506.043, scende il tasso di positività e arriva allo 0,5%.La regione con il maggior numero di casi nelle ultime 24 ore è il Lazio (+348), davanti a Veneto (+342), Lombardia (+288), Campania (+279) e Toscana (+230). Si registrano 42 morti nelle ultime 24 ore, si riduce il numero dei posti occupati in terapia intensiva (-2) e dei ricoveri (-34). Gli attualmente positivi sono 78.522, 846 in meno nelle ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nelle ultime 24 ore si registra un leggero innalzamento della curva epidemica. In cifre, sono numeri che, se rapportati ai positivi della settimana appena trascorsa, rassicurano. Infatti, non superano le 3.000 unità. Rimanela pressione ospedaliera, con i numero degli ingressi in terapia intensiva e i ricoveri nella media. Stabile il numero dei decessi. In cifre, sono 2.732 i nuovi positivi, rispetto ai 2.668 di ieri. I tamponi processati sono 506.043, scende il tasso di positività e arriva allo 0,5%.La regione con il maggior numero dinelle ultime 24 ore è il Lazio (+348), davanti a Veneto (+342), Lombardia (+288), Campania (+279) e Toscana (+230). Si registrano 42 morti nelle ultime 24 ore, si riduce il numero dei posti occupati in terapia intensiva (-2) e dei ricoveri (-34). Gli attualmente positivi sono 78.522, 846 in meno nelle ...

