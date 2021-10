Coronavirus, Iss: incidenza scende a 29, lieve aumento Rt a 0.85 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scendono da 4 a 3 le regioni a rischio moderato. Calano i casi non associati a catene di trasmissione. Ancora prevalente la variante Delta Leggi su rainews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Scendono da 4 a 3 le regioni a rischio moderato. Calano i casi non associati a catene di trasmissione. Ancora prevalente la variante Delta

Advertising

mcaratozzolo58 : RT @Avvenire_Nei: Coronavirus. Iss: ancora in lieve calo ricoveri e terapie intensive - TuttoQuaNews : RT @Avvenire_Nei: Coronavirus. Iss: ancora in lieve calo ricoveri e terapie intensive - Avvenire_Nei : Coronavirus. Iss: ancora in lieve calo ricoveri e terapie intensive - AndreaBS1976 : @JJRUSSIAN66 @LaValentina2012 @RealBadrose @GianricoCarof Che mi vaccino a fare!?!! - EmMicucci : #Influenza #Iss: identificati i primi 2 casi, parte la sorveglianza. Entrambi al #Nord (Varese e Torino). Entrambi… -