Coronavirus in Italia, il bollettino del 15 ottobre: 2.732 nuovi casi, i morti sono 42 (Di venerdì 15 ottobre 2021) sono 2.732 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 2.668), a fronte di 506.043 tamponi giornalieri effettuati (ieri 324.614). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è allo 0,5% (ieri era allo 0,8%). sono 42 le vittime registrate in un giorno, con un ricalcolo delle Regioni Lazio e Sicilia. Le terapie intensive sono 357 (-2), con 20 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 15 ottobre sulla situazione Coronavirus in Italia (SPECIALE - LA SITUAZIONE IN Italia CON MAPPE E INFOGRAFICHE - DATI E GRAFICI SUI VACCINI).

