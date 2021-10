Coronavirus in Italia, è record di tamponi: 42 le vittime (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 2.732 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.668. Sono invece 42 le vittime in un giorno , due in più di ieri. Cifra... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 2.732 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 2.668. Sono invece 42 lein un giorno , due in più di ieri. Cifra...

Advertising

sole24ore : #Greenpass obbligatorio, l'Italia non si blocca: proteste da Genova a Trieste ma pochi disagi - @nytimes, da… - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie in Italia. Rasi (ex Ema): “Tamponi attendibili solo per 8 ore, no a validità estesa a 7… - Corriere : RT @paolacars: Oltre mezzo milione di tamponi (ci sono anche quelli per il green pass), il dato più alto in assoluto, che fa crollare il ta… - paolacars : Oltre mezzo milione di tamponi (ci sono anche quelli per il green pass), il dato più alto in assoluto, che fa croll… - infoitinterno : Coronavirus Italia: oggi altri 2.732 casi e 42 vittime. Effetto Green pass sui tamponi (+56%) -