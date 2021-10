Coronavirus, gli Usa riaprono i confini l'8 novembre ai viaggiatori vaccinati (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli Stati Uniti aprono i loro confini ai viaggiatori internazionali , inclusi gli europei, completamente vaccinati l’8 novembre. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca citato dai media americani.... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 15 ottobre 2021) Gli Stati Uniti aprono i loroaiinternazionali , inclusi gli europei, completamentel’8. Lo afferma un funzionario della Casa Bianca citato dai media americani....

Advertising

SpazioCiclismo : Doppio trionfo in casa Hayter ai #CampionatiNazionali britannici, ma la famiglia non ha potuto assistere alla gara… - Melaion : @carmineiantosca Perché dio mio! Tutti gli uomini rischiano di finire in ospedale, indipendentemente dalle condizio… - PCagnan : Green pass day a Fincantieri: l'uomo siringa protesta, ma gli operai entrano lo stesso - AntoDiLu : Un buco da 180 miliardi di euro per gli enti locali europei. In Italia ne vale 22,7. Prospettive non rosee per le r… - nuova_venezia : GREEN PASS DAY: VIDEO / Si è limitata ad una protesta di una decina di Cobas l'inizio di giornata alla Fincantieri… -