Coronavirus Campania, il bollettino Regione di oggi 15 ottobre (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il bollettino Coronavirus della Regione Campania di oggi 15 ottobre. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Il bollettino Campania di oggi 15 ottobreEcco il bollettino Regione di oggi: 279 positivi, 22.541 tamponi, 3 morti. LEGGI ANCHE –> Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata di stasera: Roberto Ferri è in difficoltà! Report posti letto su base regionale in Campania. Posti letto di terapia intensiva: disponibili, 16 occupati. Posti letto di degenza: disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 189 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da A I su Vesuvius.it. Leggi su vesuvius (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ildelladi15. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildi15Ecco ildi: 279 positivi, 22.541 tamponi, 3 morti. LEGGI ANCHE –> Un Posto al Sole, le anticipazioni della puntata di stasera: Roberto Ferri è in difficoltà! Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: disponibili, 16 occupati. Posti letto di degenza: disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 189 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da A I su Vesuvius.it.

Advertising

zazoomblog : Coronavirus Campania il bollettino Regione di oggi 15 ottobre - #Coronavirus #Campania #bollettino - anteprima24 : ** Primo giorno Green Pass, #Confesercenti: 'Andamento discreto, ma piccole attività in difficoltà” **… - anteprima24 : ** Covid, in #Campania 279 #Positivi: tre decessi, indice di contagio in calo ** - sportface2016 : #Campania: il bollettino e i numeri odierni del #15ottobre #Coronavirus #COVID19 - susydigennaro : RT @napolimagazine: VIDEO - Coronavirus, Campania, De Luca: 'Il punto sul green pass, le vaccinazioni e i contagi' -