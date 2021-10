Contro la violenza squadrista, sabato in piazza San Giovanni e colle bandiere rosse (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’assalto fascista alla Cgil di sabato scorso presenta vari motivi d’interesse. Esso ha dimostrato l’esistenza di un gruppo organizzato forte di un centinaio di squadristi in grado di muoversi rapidamente ed efficacemente, il che ovviamente costituisce motivo di preoccupazione per ogni democratico e per la grande maggioranza del popolo italiano, il quale, checché ne dica il buon Storace, è fortemente e nettamente antifascista. La reazione delle forze dell’ordine è stata debole e intempestiva. Chi ha un minimo di conoscenza delle dinamiche della piazza romana, sa benissimo che i reparti celeri e mobili stanziati nella capitale hanno, da soli, la capacità di stroncare qualsiasi moto di piazza, e le dichiarazioni della ministra Lamorgese secondo la quale i responsabili dell’ordine pubblico, pur essendo a conoscenza dell’intento dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’assalto fascista alla Cgil discorso presenta vari motivi d’interesse. Esso ha dimostrato l’esistenza di un gruppo organizzato forte di un centinaio di squadristi in grado di muoversi rapidamente ed efficacemente, il che ovviamente costituisce motivo di preoccupazione per ogni democratico e per la grande maggioranza del popolo italiano, il quale, checché ne dica il buon Storace, è fortemente e nettamente antifascista. La reazione delle forze dell’ordine è stata debole e intempestiva. Chi ha un minimo di conoscenza delle dinamiche dellaromana, sa benissimo che i reparti celeri e mobili stanziati nella capitale hanno, da soli, la capacità di stroncare qualsiasi moto di, e le dichiarazioni della ministra Lamorgese secondo la quale i responsabili dell’ordine pubblico, pur essendo a conoscenza dell’intento dei ...

