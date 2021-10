Confermato il Gran Premio di Imola, Di Maio: “Questa è l’Italia che eccelle” (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA – “Adesso è ufficiale, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà nel cartellone della Formula 1 anche nella prossima stagione. È stato siglato un accordo fino al 2025. l’Italia avrà due Gran premi di F1: Monza e, appunto, Imola. Un lavoro di squadra, per il quale ringrazio i ministri Giovannini e Franco, Agenzia ICE e ACI Automobile Club d’Italia, e che ha visto un importante impegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre che la sinergia tra governo centrale e Regione Emilia-Romagna. Con il presidente Stefano Bonaccini infatti abbiamo deciso di unire le forze e riportare a Imola un Gran Premio prestigioso per tutta l’Italia, volano per il turismo e per tutto il ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 15 ottobre 2021) ROMA – “Adesso è ufficiale, ildel Made in Italy e dell’Emilia Romagna sarà nel cartellone della Formula 1 anche nella prossima stagione. È stato siglato un accordo fino al 2025.avrà duepremi di F1: Monza e, appunto,. Un lavoro di squadra, per il quale ringrazio i ministri Giovannini e Franco, Agenzia ICE e ACI Automobile Club d’Italia, e che ha visto un importante impegno finanziario del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, oltre che la sinergia tra governo centrale e Regione Emilia-Romagna. Con il presidente Stefano Bonaccini infatti abbiamo deciso di unire le forze e riportare aunprestigioso per tutta, volano per il turismo e per tutto il ...

