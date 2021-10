Confcommercio: Pil e consumi rallentano, rischio inflazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Dopo le profonde oscillazioni al rialzo osservate in primavera e in estate, la ripresa italiana si avvia a una fase di normalizzazione, anche se sono prevedibili ulteriori rimbalzi statistici per la ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Dopo le profonde oscillazioni al rialzo osservate in primavera e in estate, la ripresa italiana si avvia a una fase di normalizzazione, anche se sono prevedibili ulteriori rimbalzi statistici per la ...

