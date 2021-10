Confagri-JTI Italia | insieme per garantire il futuro del tabacco

(Di venerdì 15 ottobre 2021) La filiera delè in equilibrio tra innovazione e tradizione. Di questo e molto altro si è parlato in occasione dell'incontro "La filiera deltra tradizione e innovazione", evento promosso dacoltura e JTI

... ha spiegato Gian Luigi Cervesato , Presidente e ADItalia, sottolineando cheItalia " da sempre crede nel potenziale di questo Paese e lo dimostra il fatto che negli ultimi 20 anni ha ...Per noi diItalia rappresenta la sintesi perfetta della nostra sensibilità verso la sostenibilità ambientale e sociale, dimostrata dalle tante campagne portate avanti in questi anni, e la nostra ...La filiera del tabacco è in equilibrio tra innovazione e tradizione. Di questo e molto altro si è parlato in occasione dell'incontro "La filiera del tabacco tra tradizione e innovazione", evento promo ...