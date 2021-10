Concorso Stem 2021, elenco ammessi. Aggiornato con calendario recupero orali Veneto (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un'ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale. Ecco gli ammessi agli orali e i calendari delle prove. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 15 ottobre 2021) Un'ecatombe di candidati certificata, adesso, dai numeri ufficiali. Arrivano le prime conferme di quanto già segnalato da Orizzonte Scuola nella giornata di venerdì. Bassi, bassissimi numeri di promossi alla prova orale. Ecco gliaglie i calendari delle prove. L'articolo .

