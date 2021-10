Concorso Ministero Salute | 27 funzionari area finanziaria e amministrativa | diario prove scritte

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 15 ottobre 2021) *aggiornamento del 15/10/2021: Nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 15 ottobre 2021 sono stati pubblicati i diari delle, che si svolgeranno presso la sede deldellasito in viale G. Ribotta, 5 Roma – EUR. Calendarioo giuridico: si svolgerà il giorno 12 novembre 2021, in due sessioni d’esame. I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi secondo il seguente ordine di convocazione: 1° Sessione: ore 10:00 da ABATE a LECCI; 2° Sessione: ore 14:00 da LEON a ZORATTI; Calendarioo economico: si svolgerà in due giornate. Il 10 novembre 2021 saranno convocati i seguenti candidati: 1° Sessione: ore 8:30 da ADAMO a CARUSO; 2° Sessione: ore 12:30 da CATANIA a FALCONE; 3° Sessione: ore 16:30 da FASCIANO a LEONE; L’11 novembre 2021: 1° ...