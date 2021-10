Concorso Agenzia Entrate, 2420 posti per laureati: rinvio diario delle prove (Di venerdì 15 ottobre 2021) *aggiornamento del 15/10/2021: l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nella giornata di oggi l’avviso riguardo il rinvio della pubblicazione della data e sede d’esame della selezione pubblica di 2420 unità di funzionari informatici e tributari. Le modalità e le date di svolgimento delle prove oggettiva attitudinale e oggettiva tecnico professionale per il profilo di Funzionario tributario e della prova oggettiva tecnico-professionale per il profilo di Funzionario informatico, saranno pubblicati il giorno 12 novembre 2021 nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Avviso di rinvio per Funzionari tributari; Avviso di rinvio per Funzionari informatici. Ultime ore per iscriversi ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 15 ottobre 2021) *aggiornamento del 15/10/2021: l’ha pubblicato nella giornata di oggi l’avviso riguardo ildella pubblicazione della data e sede d’esame della selezione pubblica diunità di funzionari informatici e tributari. Le modalità e le date di svolgimentooggettiva attitudinale e oggettiva tecnico professionale per il profilo di Funzionario tributario e della prova oggettiva tecnico-professionale per il profilo di Funzionario informatico, saranno pubblicati il giorno 12 novembre 2021 nel sito internet dell’. Avviso diper Funzionari tributari; Avviso diper Funzionari informatici. Ultime ore per iscriversi ...

