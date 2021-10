Comunali: Letta fiducioso, rovesciato svantaggio iniziale (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Siamo molto fiduciosi, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, non solo qui ma in tutta Italia". A due giorno dai ballottaggi è questo l'umore del segretario del Pd, Enrico Letta, a Torino ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Siamo molto fiduciosi, abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, non solo qui ma in tutta Italia". A due giorno dai ballottaggi è questo l'umore del segretario del Pd, Enrico, a Torino ...

