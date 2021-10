Comunali: domenica ballottaggi in 65 Comuni per 5 milioni (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 65 i Comuni d'Italia interessati al turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di domenica 17 e lunedì 18 ottobre, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono 65 id'Italia interessati al turno dio per l'elezione diretta dei sindaci nei giorni di17 e lunedì 18 ottobre, distribuiti in 15 regioni a statuto ordinario, oltre al ...

Advertising

CorriereQ : Comunali: domenica ballottaggi in 65 Comuni per 5 milioni - 24emilia : Comunali, domenica e lunedì si torna al voto per i ballottaggi | 24Emilia - walter_il_pro : @matteoricci @EnricoLetta Ma guarda proprio sabato, proprio a Roma dove domenica si vota il ballottaggio tra il vos… - PrekoD : RT @SardoneSilvia: ?? GRAZIE DI CUORE ???? Una marea di persone al mio evento di chiusura di campagna elettorale per le comunali a #Milano. S… - EmilioGargiulo : RT @SardoneSilvia: ?? GRAZIE DI CUORE ???? Una marea di persone al mio evento di chiusura di campagna elettorale per le comunali a #Milano. S… -