Commercio estero | Istat | ad agosto import +31 | 7% anno

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Ad2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l', più intensa per leazioni (+5,4%) che per le esportazioni (+0,6%). Lo rileva l'...

Ad agosto 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l', più intensa per le importazioni (+5,4%) che per le esportazioni (+0,6%). Lo rileva l'Istat sottolineando che su base annua si registra un aumento dell'export del 17,8% ed un incremento delle ...Lo rende noto oggi l'Istat, diffondendo i dati di "con l'e prezzi all'import" relativi ad agosto 2021. "Ad agosto, la moderata crescita congiunturale dell'export è condizionata dalle ...Ad agosto 2021 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l'estero, più intensa per le importazioni (+5,4%) che per le esportazioni (+0,6%). L'aumento su base mensile de ...Eurostat ha rilasciato i dati preliminari della bilancia commerciale internazionale per il mese di agosto 2021, che ha visto l'Italia registrare secondo l’Istat un surplus di 1.316 milioni di euro (er ...