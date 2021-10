Come Vanessa Incontrada ha reagito al caso del tapiro ad Ambra Angiolini (spoiler: non benissimo) (Di venerdì 15 ottobre 2021) Come Vanessa Incontrada ha reagito al caso Ambra Angiolini-Striscia la notizia. Risposta? Non benissimo, per usare un eufemismo, specie se stiamo parlando di una donna che, per anni, ha rappresentato il simbolo della lotta contro l’odio, il cyberbullismo e il body-shaming: ovvero tutto quello che ha contribuito a riversare nei confronti di una collega (forse un’amica) in quei 4 minuti e 28 secondi di brutta televisione andata in onda mercoledì sera su Canale 5. Ma andiamo con ordine. Quando il caso del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini scoppia sui social, a finire sul banco degli imputati, insieme a Valerio Staffelli, è proprio lei, Vanessa Incontrada. ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021)haal-Striscia la notizia. Risposta? Non, per usare un eufemismo, specie se stiamo parlando di una donna che, per anni, ha rappresentato il simbolo della lotta contro l’odio, il cyberbullismo e il body-shaming: ovvero tutto quello che ha contribuito a riversare nei confronti di una collega (forse un’amica) in quei 4 minuti e 28 secondi di brutta televisione andata in onda mercoledì sera su Canale 5. Ma andiamo con ordine. Quando ildeld’oro adscoppia sui social, a finire sul banco degli imputati, insieme a Valerio Staffelli, è proprio lei,. ...

chetempochefa : 'L'affido è come dire 'faccio un pezzo di strada con te, non so se tornerai nella tua famiglia d'origine o rimarrai… - rossomille : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… - GiorgioGerardi1 : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… - Angjake13 : Ancor più schifoso del servizio di staffelli c’è chi se la prende con Vanessa come se fosse stata lei a decidere tu… - _micaelaricci : RT @ProfCampagna: Come ha scritto la figlia di Ambra Angiolini, cosa c'è di perdente nell'amare e nel fidarsi? La consegna del #tapiro da… -