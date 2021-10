Colpaccio Maria de Filippi | Sul trono di Uomini e Donne arriva il figlio del famosissimo cantante Fan in delirio

Leggi su cityroma

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Vasco Rossi, il popolare rocker amatissimo dal pubblico italiano e non solo, ha sempre tentato di tenere la sua vita privata lontana dai riflettori e, infatti, su di lui non si hanno troppe notizie. Come i suoi fan più accaniti sanno, però, l’uomo ha ben tre figli. Il primo, Davide è nato il 24 aprile del 1986 dalla relazione delcon Stefania Trucillo, Lorenzo è nato invece il 5 giugno 1986 dalla storia con Gabriella Sturani mentre Luca, classe 1991, è frutto dell’amore con Laura Schmidt. Il primogenito dell’artista è, come il padre, un grande appassionato di musica ma ama anche il cinema e la televisione. Nel suo passato, infatti, l’uomo vanta anche una partecipazione a Temptation Island e potrebbe essere il nuovo tronista dideinfatti vorrebbe dare più linfa ...