Colomba | «Tecnici emergenti? Scommetto su Italiano»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Francoparla di Vincenzo. Le dichiarazioni, a Calcionews24, sull’attuale tecnico della Fiorentina Nella sua intervista per Calcionews24, Francoha parlato anche di Vincenzo. LA SCOMMESSA – «Indubbiamenteper quello che sta proponendo quest’anno. Ma anche l’anno scorso ha mostrato attitudini importanti. Centrocampista da giocatore, intelligente, che sa proporre. Riesce a plasmare una squadra secondo le sue idee e quando un allenatore riesce a fare questo vuol dire che ha qualità. Poi un conto è allenare lo Spezia, un altro è la Fiorentina dove sta facendo bene, un altro è andare ad allenare ad altissimo livello. Anche De Zerbi ha costruito la sua storia sui passaggi graduali e anche lui sta facendo la stessa cosa». CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Colomba Tecnici

Calcio News 24

... riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ad atleti, dirigenti,, e ... Bruno Bossi, Mario Chiapello, Mauroe Anna Grazia Puglia. Sono state inoltre consegnate ...... riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ad atleti, dirigenti,, e ... Bruno Bossi, Mario Chiapello, Mauroe Anna Grazia Puglia. Sono state inoltre consegnate ...Franco Colomba ha analizzato il momento del Milan indicando in Stefano Pioli l’arma in più del club rossonero Franco Colomba, storico allenatore di Reggina e Napoli tra le altre, ha parlato in esclusi ...Intervista esclusiva a mister Franco Colomba. Le parole dell’allenatore sulla lotta salvezza e anche su Juve, Napoli, Inter, Milan, Roma e Lazio Franco Colomba è un decano degli allenatori. Ha allenat ...