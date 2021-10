Colomba esalta Mourinho | «Se c’è un’occasione la coglie»

(Di venerdì 15 ottobre 2021) FrancoJosè. Ecco le sue parole, in esclusiva per Calcionews24, sul tecnico della Roma Nella sua lunga intervista per Calcionews24, Francoha parlato anche della Roma di Josè. Ecco cosa ha detto. ROMA A CACCIA DI TROFEI – «Dipende. Perè un’esperienza nuova. Lui ha ottimi giocatori, anche Abraham che si sta proponendo bene.è un grande motivatore, riesce a ottenere il massimo dai giocatori che ha: se c’èla». CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Franco Colomba esalta Josè Mourinho. Ecco le sue parole, in esclusiva per Calcionews24, sul tecnico della Roma Nella sua lunga intervista per Calcionews24, Franco Colomba ha parlato anche della Roma d ...