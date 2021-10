Advertising

Agenzia_Ansa : Cnn, possibile citazione Trump indagine assalto Capitol - lorenzino902 : Cnn, possibile citazione Trump indagine assalto Capitol - fisco24_info : Cnn, possibile citazione Trump indagine assalto Capitol: Il presidente della commissione non esclude una convocazio… - AnnaritaNinni : Cnn, possibile citazione Trump indagine assalto Capitol - Ultima Ora - ANSA - MattiaGallo17 : RT @Agenzia_Ansa: Cnn, possibile citazione Trump indagine assalto Capitol -

Ultime Notizie dalla rete : Cnn possibile

Agenzia ANSA

Lo riferisce la. L'ex presidente finora ha invocato il privilegio esecutivo per ostacolare l'inchiesta, chiedendo ai suoi ex collaboratori di non testimoniare a Capitol Hill. . 15 ottobre 2021... era molto focalizzata sul mercato interno' , riferisce in un'intervista rilasciata alla.  "Su ... Un collegamento tra i treni e gli aerei italiani è stato avanzato nel 2019, quando è ...Bennie Thompson, il presidente (dem) della commissione della Camera che indaga sull'assalto al Congresso del 6 gennaio non esclude, se necessario, di citare anche Donald Trump per una deposizione. Lo ...Washington, 13 ott. (Adnkronos Salute) - La Cina si appresta a esaminare, nell'ambito di una ricerca sulle origini di Covid-19, decine di migliaia di campioni d ...