Clima | la Regina Elisabetta irritata | ' I leader parlano senza agire'

La Regina Elisabetta ha criticato l'inazione dei leader mondiali nell'affrontare la crisi Climatica, ammettendo di essere 'irritata' da persone che 'parlano ma non agiscono'. Le osservazioni della ...

