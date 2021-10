Clan Mallardo | viola la semilibertà | torna in carcere il ras Genny Maraniello

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Si sono riaperte per porte delper Gennaro, giuglianese noto comeo’cuccione, per averto le prescrizioni di. Il 43enne, già imputato per estorsione aggravata dal metodo mafioso è ritenuto contiguo al, condannato per vari reati tra cui L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Ultime Notizie dalla rete : Clan Mallardo

Internapoli

La Dia fa rientrare iltra le organizzazioni più solide non solo della Campania ma dell'intero territorio nazionale. La capacità principale della cosca giuglianese, facente parte del cartello dell' Alleanza di ...Ha espiato completamente la pena ed è tornato libero Michele di Nardo , luogotenente del. Era finito in manette il 25 agosto del 2013, grazie ad un blitz dei carabinieri che lo scovarono nel Cilento , dove si era recato come un normale turista per trascorrere un periodo di ...La Dia fa rientrare il clan Mallardo tra le organizzazioni più solide non solo della Campania ma dell’intero territorio nazionale. La capacità principale della cosca giuglianese, facente parte del car ...Michele Di Nardo, affiliato al clan Mallardo di Giugliano, è tornato in libertà dopo aver scontato una pena di 10 anni di carcere, per le accuse di associazione a delinquere di stampo mafioso ed estor ...