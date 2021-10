Circumvesuviana, guasto al treno per Baiano: passeggeri costretti a camminare sui binari | video? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questa mattina il treno della linea Baiano si è fermato per un guasto tra le stazioni Napoli Garibaldi e Centro Direzionale. La pagina Welcome to Favelas riporta la testimonianza di uno dei passeggeri:"Oggi a Napoli, tra la fermata Garibaldi e centro direzionale, il treno Baiano si è guastato, c'è stato uno scoppio, seguito da luce e boato. Siamo rimasti 40 minuti in attesa di soccorso finché non hanno deciso di farci fare una passeggiata sui binari." Guarda tutti i video Donna salva per un soffio, attraversa i binari con il treno in arrivo video É accaduto nella stazione di Ermelo, nei Paesi Bassi: una donna ha ...Inondazioni in Cina, sott'acqua la metropolitana di Zhengzhou ... Leggi su panorama (Di venerdì 15 ottobre 2021) Questa mattina ildella lineasi è fermato per untra le stazioni Napoli Garibaldi e Centro Direzionale. La pagina Welcome to Favelas riporta la testimonianza di uno dei:"Oggi a Napoli, tra la fermata Garibaldi e centro direzionale, ilsi è guastato, c'è stato uno scoppio, seguito da luce e boato. Siamo rimasti 40 minuti in attesa di soccorso finché non hanno deciso di farci fare una passeggiata sui." Guarda tutti iDonna salva per un soffio, attraversa icon ilin arrivoÉ accaduto nella stazione di Ermelo, nei Paesi Bassi: una donna ha ...Inondazioni in Cina, sott'acqua la metropolitana di Zhengzhou ...

