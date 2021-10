Ciclismo, Mario Cipollini sul nipote Edoardo: “Ha voluto le scarpe e la bici dello zio…” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Edoardo Cipollini ha vinto ben sette gare in questa stagione che volge al termine. Stiamo parlando del nipote del celeberrimo Mario, il Re Leone che ha infiammato il grande Ciclismo internazionale vincendo tra le tante cose i Mondiali 2002, la Milano-Sanremo 2002, 42 tappe al Giro d’Italia (record assoluto) e 12 frazioni al Tour de France. Il 16enne toscano ha giganteggiato tra gli allievi, ponendo l’ultimo sigillo la scorsa domenica a Cesano Maderno, dove ha vinto nettamente in volata 58mo Trofeo Villaggio San Pio X. Il nipote e figlio d’arte (suo papà è Cesare, anch’egli professionista, vincitore del Giro dell’Emilia 1983) ha davvero impressionato in questa categoria, mostrando subito il suo punto di forza: la volata, proprio come lo zio che dominava gli sprint una ventina di anni ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha vinto ben sette gare in questa stagione che volge al termine. Stiamo parlando deldel celeberrimo, il Re Leone che ha infiammato il grandeinternazionale vincendo tra le tante cose i Mondiali 2002, la Milano-Sanremo 2002, 42 tappe al Giro d’Italia (record assoluto) e 12 frazioni al Tour de France. Il 16enne toscano ha giganteggiato tra gli allievi, ponendo l’ultimo sigillo la scorsa domenica a Cesano Maderno, dove ha vinto nettamente in volata 58mo Trofeo Villaggio San Pio X. Ile figlio d’arte (suo papà è Cesare, anch’egli professionista, vincitore del Giro dell’Emilia 1983) ha davvero impressionato in questa categoria, mostrando subito il suo punto di forza: la volata, proprio come lo zio che dominava gli sprint una ventina di anni ...

