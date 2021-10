Ciclismo, la Campionessa del Mondo e bronzo olimpico nell’inseguimento Emma White si ritira a 24 anni (Di venerdì 15 ottobre 2021) La notizia del ritiro di Emma White (a destra nella foto) ha del clamoroso, non tanto per l’abbandono dell’attività agonistica in sé, quanto per la giovane età dell’atleta. Solo la settimana scorsa Emma, ventiquattrenne newyorkese, era stata capace di vincere la Sea Otter Classic, uno degli eventi ciclistici più conosciuti in terra americana, e poche ore dopo il successo ha manifestato la volontà di allontanarsi dal professionismo attraverso un post su Instagram. “È con grande orgoglio, emozione e tristezza che annuncio il mio abbandono al Ciclismo. Negli ultimi 15 anni sono passata dalle giovanili a professionista, da professionista a Campionessa del Mondo e poi olimpionica. Se a 10 anni mi avessi detto che sarebbe successo tutto questo, non ci avrei ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) La notizia del ritiro di(a destra nella foto) ha del clamoroso, non tanto per l’abbandono dell’attività agonistica in sé, quanto per la giovane età dell’atleta. Solo la settimana scorsa, ventiquattrenne newyorkese, era stata capace di vincere la Sea Otter Classic, uno degli eventi ciclistici più conosciuti in terra americana, e poche ore dopo il successo ha manifestato la volontà di allontanarsi dal professionismo attraverso un post su Instagram. “È con grande orgoglio, emozione e tristezza che annuncio il mio abbandono al. Negli ultimi 15sono passata dalle giovanili a professionista, da professionista adele poi olimpionica. Se a 10mi avessi detto che sarebbe successo tutto questo, non ci avrei ...

Advertising

SporteSaluteSpA : Oltre 30 anni di storia dedicati al ciclismo, i suoi giovani lanciati a livello nazionale e internazionale su strad… - paolodelbene01 : RT @SportLUISS: Domenica da applausi per Elena Serangeli del Team #Ciclismo #Luiss BMW????? La nostra studentessa-atleta ha partecipato alla… - SportLUISS : Domenica da applausi per Elena Serangeli del Team #Ciclismo #Luiss BMW????? La nostra studentessa-atleta ha partecip… - STnews365 : Ciclismo, Women's Tour: prima vittoria da campionessa del mondo per Elisa Balsamo Bellissima affermazione per Elisa… - MarcoMariani_IT : RT @Eurosport_IT: Prima vittoria con la maglia di Campionessa del Mondo per @Elisa_balsamo ?? #WomensTour | #EurosportCICLISMO https://t.c… -