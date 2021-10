Ciclismo, gli italiani senza contratto e disoccupati verso il 2022. Tanti nomi illustri (Di venerdì 15 ottobre 2021) La stagione del Ciclismo su strada sta per volgere al termine. Attivissime le trattative di ciclomercato verso il 2022: questi sono i giorni più attesi per trasferimenti e rinnovi per il prossimo anno. Diversi sono ancora gli italiani senza contratto, ma, come detto, non c’è da preoccuparsi, visto che a breve potrebbero arrivare le firme. Nella lunga lista (riportata da SpazioCiclismo) troviamo con l’asterisco i corridori che stanno trattando rinnovi o nuovi trasferimenti verso altre squadre. WORLDTOUR Astana – Premier TechManuele Boaro Fabio Felline Davide Martinelli Andrea Piccolo Matteo Sobrero * Bahrain Victorious Eros Capecchi Cofidis Attilio Viviani * Elia Viviani* Deceuninck – QuickStep Andrea Bagioli * Davide Ballerini * Mattia Cattaneo ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) La stagione delsu strada sta per volgere al termine. Attivissime le trattative di ciclomercatoil: questi sono i giorni più attesi per trasferimenti e rinnovi per il prossimo anno. Diversi sono ancora gli, ma, come detto, non c’è da preoccuparsi, visto che a breve potrebbero arrivare le firme. Nella lunga lista (riportata da Spazio) troviamo con l’asterisco i corridori che stanno trattando rinnovi o nuovi trasferimentialtre squadre. WORLDTOUR Astana – Premier TechManuele Boaro Fabio Felline Davide Martinelli Andrea Piccolo Matteo Sobrero * Bahrain Victorious Eros Capecchi Cofidis Attilio Viviani * Elia Viviani* Deceuninck – QuickStep Andrea Bagioli * Davide Ballerini * Mattia Cattaneo ...

