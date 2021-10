Ciclismo femminile, Sofia Bertizzolo vince La Classique Morbihan. Primo successo da professionista (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sofia Bertizzolo ha vinto La Classique Morbihan, corsa di un giorno che si disputa in Francia. La ciclista italiana ha saputo imporsi nella settima edizione di questa manifestazione, snodatasi lungo 115 km con partenza a Josselin e arrivo a Grand-Champ. Il tracciato era vallonato, con un tracciato finale di 6 km da ripetere cinque volte. La 24enne ha conquistato il suo Primo successo in carriera. La nativa di Bassano del Grappa si è imposta in solitaria, grazie a una bella azione che le ha permesso di regalare una bella affermazione alla sua Liv Racing. Sofia Bertizzolo ha regolato per nove secondi il gruppo, guidato dalla francese Valentine Fortin (St Michel-Auber93) e della nostra Chiara Consonni (Valcar), sesta piazza per Silvia Zanardi (Bepink). Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha vinto La, corsa di un giorno che si disputa in Francia. La ciclista italiana ha saputo imporsi nella settima edizione di questa manifestazione, snodatasi lungo 115 km con partenza a Josselin e arrivo a Grand-Champ. Il tracciato era vallonato, con un tracciato finale di 6 km da ripetere cinque volte. La 24enne ha conquistato il suoin carriera. La nativa di Bassano del Grappa si è imposta in solitaria, grazie a una bella azione che le ha permesso di regalare una bella affermazione alla sua Liv Racing.ha regolato per nove secondi il gruppo, guidato dalla francese Valentine Fortin (St Michel-Auber93) e della nostra Chiara Consonni (Valcar), sesta piazza per Silvia Zanardi (Bepink).

