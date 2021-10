Ciclismo | David Lappartient preoccupato per il progetto dei Mondiali di calcio ogni due anni | “Nocivo per il Tour de France”

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In un’intervista all’Afp il presidente dell’Unione Ciclistica Internazionaleha espresso grande preoccupazione per la possibilità ventilata dalla Fifa di organizzare il Mondiale didue. Un evento così polarizzante come questo potrebbe monopolizzare l’attenzione dei media e quindi degli spettatori internazionali. Il problema principale secondosarebbe la concomitanza con l’evento di punta del panorama ciclistico, ilde: “Lo vediamoquattro, c’è un piccolo calo di pubblico quando c’è la Coppa del mondo. È’ un evento che, per il suo enorme peso, attrae investitori e per definizione ha conseguenze su altri sport”. Il presidente dell’UCI ha poi aggiunto: ...

