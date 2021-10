Ciclismo, Alexey Lutsenko vince la prima gara pro’ con bici gravel. Fuga solitaria di quasi 100 km! (Di venerdì 15 ottobre 2021) Alexey Lutsenko ha vinto la Serenessima gravel, la prima corsa professionistica al mondo disputata con bici gravel (pneumatici più larghi e grandi rispetto ai mezzi tradizionali, con più trazione e più confortevoli su sentieri sconnessi). Il 29enne si è imposto dopo quasi 100 km di Fuga solitaria, attaccando dopo nemmeno 50 km dei 132 km (110 km di sterrato) tra Jesolo (in provincia di Venezia) e Piazzola sul Brenta (in provincia di Padova), affrontando la Greenway fino a Treviso e poi la ciclabile Treviso-Ostiglia lungo il Parco del Sile prima di concludersi a Villa Contarini (tre giri di un tracciato finale di 11 km). Il kazako, che quattro giorni fa si era imposto alla Coppa Agostoni, ha messo la propria prestigiosa ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021)ha vinto la Serenessima, lacorsa professionistica al mondo disputata con(pneumatici più larghi e grandi rispetto ai mezzi tradizionali, con più trazione e più confortevoli su sentieri sconnessi). Il 29enne si è imposto dopo100 km di, attaccando dopo nemmeno 50 km dei 132 km (110 km di sterrato) tra Jesolo (in provincia di Venezia) e Piazzola sul Brenta (in provincia di Padova), affrontando la Greenway fino a Treviso e poi la ciclabile Treviso-Ostiglia lungo il Parco del Siledi concludersi a Villa Contarini (tre giri di un tracciato finale di 11 km). Il kazako, che quattro giorni fa si era imposto alla Coppa Agostoni, ha messo la propria prestigiosa ...

