“Ci sono morti”. Terribile tragedia in Italia poco fa, ritrovati i corpi senza vita (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Il primo pensiero è andato al figlio, perché non sapevamo se era in casa o meno. Temevamo avessero commesso qualche gesto estremo. Lo abbiamo cercato, ma fortunatamente non lo abbiamo trovato in casa. Poi abbiamo appreso che era a scuola”: soccorritori e carabinieri hanno descritto così i primi istanti all'interno della casa di via Tagliamento a Montesilvano (Pescara) dove un uomo e una donna sono stati trovati senza vita. Si è trattato di un omicidio suicidio. Le vittime sono marito e moglie cinquantenni genitori di un bambino di 10 anni. Quel bambino, a quanto emerso, era stato accompagnato a scuola questa mattina, poco prima della lite in casa e del dramma che si è consumato. Ora è stato affidato ai servizi sociali. Il cordoglio del sindaco di Montesilvano: "L'omicidio suicidio in via ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Il primo pensiero è andato al figlio, perché non sapevamo se era in casa o meno. Temevamo avessero commesso qualche gesto estremo. Lo abbiamo cercato, ma fortunatamente non lo abbiamo trovato in casa. Poi abbiamo appreso che era a scuola”: soccorritori e carabinieri hanno descritto così i primi istanti all'interno della casa di via Tagliamento a Montesilvano (Pescara) dove un uomo e una donnastati trovati. Si è trattato di un omicidio suicidio. Le vittimemarito e moglie cinquantenni genitori di un bambino di 10 anni. Quel bambino, a quanto emerso, era stato accompagnato a scuola questa mattina,prima della lite in casa e del dramma che si è consumato. Ora è stato affidato ai servizi sociali. Il cordoglio del sindaco di Montesilvano: "L'omicidio suicidio in via ...

