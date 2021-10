Chiesa centravanti e un nuovo mediano: così Allegri sfiderà la Roma (Di venerdì 15 ottobre 2021) Chiesa nuovo centravanti bianconero in attesa dei recupero di Morata e Dybala: è questa la nuova idea di Allegri, sperimentata già nelle gare precedenti e pronta a essere messa in atto anche contro la Roma Chiesa confermato nel ruolo di falso nueve: è questa l’idea di Allegri in vista della sfida dell’Allianz Stadium contro la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 15 ottobre 2021)bianconero in attesa dei recupero di Morata e Dybala: è questa la nuova idea di, sperimentata già nelle gare precedenti e pronta a essere messa in atto anche contro laconfermato nel ruolo di falso nueve: è questa l’idea diin vista della sfida dell’Allianz Stadium contro la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

