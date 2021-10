"Chi era davvero Paolo Villaggio". Milena Vukotic a Oggi è un altro giorno, parole pesantissime (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Non mi pesava l'essere grottesca, io mi divertivo": Milena Vukotic, conosciuta come Pina nel film Fantozzi, ha parlato del suo storico personaggio nello studio di Oggi è un altro giorno con Serena Bortone. "Sono felice della mia signora Pina. Paolo diceva sempre 'ricordiamoci di essere delle caricature' ma per me è stato un momento importante", ha detto l'attrice. Che ha ripercorso tutta la sua carriera, compreso il passato da ballerina, una professione che è riuscita a rispolverare con la partecipazione a Ballando con le Stelle negli anni scorsi. Parlando delle similitudini con il suo personaggio, la Vukotic ha confessato: "Di Pina mi appartiene la sua insicurezza". Nel corso della trasmissione, poi, è intervenuta anche Elisabetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) "Non mi pesava l'essere grottesca, io mi divertivo":, conosciuta come Pina nel film Fantozzi, ha parlato del suo storico personaggio nello studio diè uncon Serena Bortone. "Sono felice della mia signora Pina.diceva sempre 'ricordiamoci di essere delle caricature' ma per me è stato un momento importante", ha detto l'attrice. Che ha ripercorso tutta la sua carriera, compreso il passato da ballerina, una professione che è riuscita a rispolverare con la partecipazione a Ballando con le Stelle negli anni scorsi. Parlando delle similitudini con il suo personaggio, laha confessato: "Di Pina mi appartiene la sua insicurezza". Nel corso della trasmissione, poi, è intervenuta anche Elisabetta ...

Ultime Notizie dalla rete : Chi era Pignedoli (M5s) "Virginia Raggi all'opposizione con Gualtieri Sindaco? Sarebbe un controsenso" Noi siamo partiti con un'aspettativa che era fantastica. Poi ci siamo scontrati con la realtà, con ... Altrimenti non c'è spazio reale per le minoranze e per chi resiste ai compromessi. Il dibattito ...

Zeno D'Agostino e 'Ciccio' Puzzer: l'altro ballottaggio di Trieste Come abbiamo detto a tutti non siamo contro il nostro presidente, lo abbiamo difeso quando c'era da ... Ma D'Agostino la pensa diversamente: 'Se darò le dimissioni sarà per colpa di chi non farà entrare ...

Chi era David Amess, il deputato morto dopo essere stato accoltellato Corriere della Sera Chi era David Amess, il deputato morto dopo essere stato accoltellato Nella sua lunghissima carriera nel partito conservatore, Amess non aveva mai ricoperto ruoli né di governo, né di governo-ombra. Non conosco la risposta, se abbiamo bisogno di polizia o di addetti all ...

Gli occhi di Tammy Faye: com’è il film con Jessica Chastain Gli Occhi di Tammy Faye, diretto da Michael Showalter e scritto da Abe Sylvia, è interpretato da Jessica Chastain ed Andrew Garfield ...

