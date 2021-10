Chi è Raffaella Fico? Età, figlia, fidanzato e Instagram (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su Raffaella Fico, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, alla figlia, alla storia con Mario Balotelli, a dove seguirla sui social e Instagram. Chi è Raffaella Fico Nome e Cognome: Raffaella Fico Data di nascita: 29 gennaio 1988 Luogo di Nascita: Cercola (NA) Età: 33 anni Altezza: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ecco tutto quello che c’è da sapere su, concorrente del Grande Fratello Vip 6, dall’età, alla, alla storia con Mario Balotelli, a dove seguirla sui social e. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 29 gennaio 1988 Luogo di Nascita: Cercola (NA) Età: 33 anni Altezza: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Paolameno : RT @UDisattivata: In TV la Meloni che urla Soy una Mujer!, mia madre sgrana gli occhi e mi chiede: - Ma 'ndo è andata? - Sta in Spagna, fa… - imandreadpq : ??SECONDO I VOSTRI VOTI QUESTO E IL RISULTATO DEL TELEVOTO?? ??CHI VUOI SALVARE? Davide 72% Raffaella 20% Amedeo 8%… - mikolangel1974 : RT @UDisattivata: In TV la Meloni che urla Soy una Mujer!, mia madre sgrana gli occhi e mi chiede: - Ma 'ndo è andata? - Sta in Spagna, fa… - palma_raffaella : RT @EnricoLetta: I #tamponigratis per chi non vuole vaccinarsi? Mi ricorda i condoni per chi non paga le tasse. E i fessi saremmo poi sempr… - FraniiiCesca : @SSUUSSSY Vorrei sapere se fosse stata Raffaella ha dire questa cosa ha Soleil se stavano tutti muti ?? Chi da donn… -