Chi è Dennis Fantina? Età, altezza, figli e Instagram (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Dennis Fantina, dall’età, all’altezza, ai figli, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram. Chi è Dennis Fantina Nome e Cognome: Dennis Fantina Data di nascita: 6 dicembre 1976 Luogo di Nascita: Trieste Età: 44 anni altezza: 182 cm Peso: 79 kg Segno zodiacale: Sagittario Professione: cantante e conduttore Fidanzato: L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, dall’età, all’, ai, a dove poterlo seguire sui social e su. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 6 dicembre 1976 Luogo di Nascita: Trieste Età: 44 anni: 182 cm Peso: 79 kg Segno zodiacale: Sagittario Professione: cantante e conduttore Fidanzato: L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

sonoangii : comunque nel mio paese sabato inizia la fiera e indovinate chi farà mettere le canzoni di dennis rizzi sulle giostre? si proprio io?? - AnnaBotti5 : RT @stitchdideddy: @sonodeddy non so se può centrare con il tuo tweet ma ti ricordo che chi ti giudica all apparenza non conosce davvero de… - Federic80352321 : RT @stitchdideddy: @sonodeddy non so se può centrare con il tuo tweet ma ti ricordo che chi ti giudica all apparenza non conosce davvero de… - IsNugnes : RT @stitchdideddy: @sonodeddy non so se può centrare con il tuo tweet ma ti ricordo che chi ti giudica all apparenza non conosce davvero de… - is_deddy : RT @stitchdideddy: @sonodeddy non so se può centrare con il tuo tweet ma ti ricordo che chi ti giudica all apparenza non conosce davvero de… -